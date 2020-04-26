Cumhuriyetçi Senatör Graham: Kuzey Kore lideri ölmediyse şaşırırım

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne ilişkin birkaç gündür süren iddialarla ilgili konuştu. Bir kaynaktan doğrudan bilgi almadığını söyleyen Graham, "Böyle iddiaların sürmesine izin vermezsin bu yüzden ölmediyse şaşırırım" dedi.

Fox News'a bağlanan Senatör Graham, bazı kaynaklar tarafından öldüğü ya da bitkisel hayatta olduğu iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili olarak "Ölmediyse şaşırırım" dedi. Böyle bir iddianın yalanlanmadan sürmeyeceğini söyleyen Graham "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ama ölmediyse ya da bitkisel hayat gibi bir durumda değilse şaşırırım çünkü böyle iddiaların uzun süre devam etmesine izin verilmez" dedi. Graham, Kuzey Kore'den eninde sonunda bir açıklama geleceğini söyledi.

Dün bazı kaynaklar tarafından öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu kontrol etmesi için Çin'den Pyongyang'a aralarında medikal uzmanlar bulunan bir ekibin gönderildiği bildirildi.

İddialar nasıl başladı?

Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.

Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.