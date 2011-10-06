-Cumhuriyetçi Sarah Palin aday olmayacağını açıkladı WASHINGTON (A.A) - 06.10.2011 - ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi için öne çıkan isimlerden eski Alaska valisi Sarah Palin, seçimde aday olmayacağını açıkladı. Palin, yaptığı yazılı açıklamada, 2012'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmayı amaçlamadığını belirterek, eşiyle birlikte kendilerini "Tanrı'ya, ailelerine ve ülkelerine adadıklarını" kaydetti. Beş çocuk sahibi 47 yaşındaki Sarah Palin dört yıl önce Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı olmuştu.