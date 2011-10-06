T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cumhuriyetçi Sarah Palin aday olmayacağını açıkladı    WASHINGTON (A.A)

06 Ekim 2011 09:54

-Cumhuriyetçi Sarah Palin aday olmayacağını açıkladı    WASHINGTON (A.A) - 06.10.2011 - ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi için öne çıkan isimlerden eski Alaska valisi Sarah Palin, seçimde aday olmayacağını açıkladı. Palin, yaptığı yazılı açıklamada, 2012'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmayı amaçlamadığını belirterek, eşiyle birlikte kendilerini "Tanrı'ya, ailelerine ve ülkelerine adadıklarını" kaydetti. Beş çocuk sahibi 47 yaşındaki Sarah Palin dört yıl önce Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24