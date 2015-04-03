Cumhuriyetçi milletvekili, kalıcı ve sürekli Ermeni-Türk ilişkileri için çağrıda bulundu

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi Parti Florida Milletvekili Curt Clawson, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili, "Gelecek 100 Yıl için Kalıcı Ermeni-Türk İlişkilerini Destekleme" başlıklı karar tasarısını Kongre'ye sunacak.

"ABD Başkanı'na, iki ülkenin ortak çıkarları ve ABD'nin bölgedeki önemli güvenlik çıkarları doğrultusunda gelecek 100 yılda tarafsız, yapıcı, kalıcı ve sürekli Türk-Ermeni ilişkileri için çalışması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerinin yer aldığı raporda, 1915 olaylarıyla ilgili tarafsız ve yapıcı olunması gerektiği belirtiliyor.

'Türkiye önemli bir partner'

Avrupa ile Ortadoğu arasındaki coğrafi pozisyonunun Türkiye'yi bölgedeki aşırılıklarla mücadelede önemli bir partner haline getirdiğinin kaydedildiği raporda, ABD'nin, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini 2009 yılından bu yana geliştirmek istediği ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin başarısızlıkla sonuçlandığı hatırlatıldı.



Metinde, "Temsilciler Meclisi, ABD Başkanına, iki ülkenin ortak çıkarları ve ABD'nin bölgedeki önemli çıkarları doğrultusunda gelecek 100 yılda tarafsız, yapıcı, kalıcı ve sürekli Türk-Ermeni ilişkilerinin oluşturulması için Kongre üyeleri, yönetim yetkilileri ve Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinden oluşan bir görev gücü belirlemesi çağrısında bulunuyor" denildi.

Clawson, Kongre üyelerinden deste k istedi

NATO üyesi olan Türkiye'deki üslerin Soğuk Savaş'ın kazanılmasında Batı'ya destek sağladığına dikkat çeken raporun yazarı Clawson, tasarının desteklenmesi için Kongre üyelerine mektup yazdı.



Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran ile sınırı olan Ermenistan'ın da ABD'nin önceliklerinin ilerletilmesinde önemli potansiyele sahip olabileceğini belirten Clawson, "ABD'nin çıkarları her iki ülke arasında barış ve anlayışın inşa edilmesiyle ilerletilebilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

