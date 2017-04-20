Cumhuriyet'çi avukatlar için yapılan adalet nöbetine uluslararası destek

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukatlar Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör ile dayanışma amacıyla İstanbul Adliyesi'nde başlatılan Adalet Nöbeti'ne İtalya, Almanya Fransa, Hollanda ve İngiltere barolarından avukatlar katıldı.

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Kitap eki yönetmeni Turhan Günay, Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, Okur Temsilci Güray Öz, çizer Musa Kart, yazar Hakan Kara, avukatlar Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör, muhabir Ahmet Şık ile yönetici Önder Çelik ile dayanışma amacıyla avukatlar önceki hafta İstanbul Adliyesi'nde Adalet Nöbeti başlatmıştı.

Nöbete çevik kuvvet polisleri gaz kapsülleri ve kalkanlarla sert müdahalede bulunmuştu. Müdahale sırasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil’in burnu, avukat Erkan Ünüvar’ın ise ayağı kırılmış, 8 avukat da gözaltına alınmıştı. Söz konusu polis müdahalesi ile ilgili geçen hafta savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu. Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, avukatlar bu haftada da adliyenin C kapısı girişinde nöbet tuttu. Nöbete CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Barbaros Şansal da destek verdi.

"Adalet arayışı sürecek"

Nöbetin ardından açıklama yapan avukat Kemal Aytaç, adalet arayışlarının devam edeceğini söyledi. Avrupa'dan gelen baro temsilcilerine teşekkür eden Aytaç, "İstanbul'da savunmanın adalete nasıl sahip çıktığını herkese göstereceğiz" dedi.