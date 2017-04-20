T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet'çi avukatlar için yapılan adalet nöbetine uluslararası destek

Nöbete CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Barbaros Şansal da destek verdi

20 Nisan 2017 18:10

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukatlar Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör ile dayanışma amacıyla İstanbul Adliyesi'nde başlatılan Adalet Nöbeti'ne İtalya, Almanya Fransa, Hollanda ve İngiltere barolarından avukatlar katıldı.

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Kitap eki yönetmeni Turhan Günay, Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, Okur Temsilci Güray Öz, çizer Musa Kart, yazar Hakan Kara, avukatlar Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör, muhabir Ahmet Şık ile yönetici Önder Çelik ile dayanışma amacıyla avukatlar önceki hafta İstanbul Adliyesi'nde Adalet Nöbeti başlatmıştı.

Nöbete çevik kuvvet polisleri gaz kapsülleri ve kalkanlarla sert müdahalede bulunmuştu. Müdahale sırasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil’in burnu, avukat Erkan Ünüvar’ın ise ayağı kırılmış, 8 avukat da gözaltına alınmıştı. Söz konusu polis müdahalesi ile ilgili geçen hafta savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu. Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, avukatlar bu haftada da adliyenin C kapısı girişinde nöbet tuttu. Nöbete CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Barbaros Şansal da destek verdi.

"Adalet arayışı sürecek"

Nöbetin ardından açıklama yapan avukat Kemal Aytaç, adalet arayışlarının devam edeceğini söyledi. Avrupa'dan gelen baro temsilcilerine teşekkür eden Aytaç, "İstanbul'da savunmanın adalete nasıl sahip çıktığını herkese göstereceğiz" dedi. 

ETİKETLER

Cumhuriyet gazetesiAkın AtalayBülent UtkuMustafa Kemal Güngörİstanbul AdliyesiAdalet NöbetiİtalyaAlmanya FransaHollandaİngiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24