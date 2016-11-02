Cumhuriyet yöneticileri ve yazarlarına 5 günlük avukat yasağına yapılan itiraz reddedildi

Cumhuriyet Gazetesi avukatlarının gözaltında tutulan yazar ve yöneticiler için getirilen 5 günlük avukat kısıtlılığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı itiraz sulh ceza hâkimince reddedildi.

Gözaltına alınan yazar ve yöneticilerle ilgili savcılıkça verilen talimatta, “Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin 668 sayılı KHK'nin 3 maddesi uyarınca müdafileri ile görüşme hakkının gözaltına alındıkları tarihten itibaren 5 gün süre ile kısıtlanmasına” ifadeleri kullanılmıştı. Avukatlar, savcılıkça verilen 5 günlük avukat kısıtlılığı kararının değiştirilmesini ve kaldırılmasını talep etmişti

Avukatlar dilekçede, 5 günlük avukat kısıtlılığının Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı KHK'nin 3. maddesinde yer alan “avukatla görüşme süresi ve kararının hâkim kararı ile 24 saat kısıtlanacağı” şeklinde değiştirildiğini belirterek kısıtlılığın kaldırılmasını talep etmişti.

İtiraz reddedildi

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimi Recep Uyanık, itirazı reddetti.

Uyanık kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

Şüpheli Hikmet Aslan Çetinkaya müdafi Av. Dr. Burak Oder tarafından 01/11/2016 havale tarihli dilekçe ile şüphelinin müdafileri ile görüşme hakkının gözaltına alındıkları tarihten itibaren 5 gün süreyle kısıtlanmasına itiraz edilmiş ise de; itiraz gerekçesinde 676 sayılı KHK’nın 3. maddesi ile bu sürenin kısıtlanmasına hakim tarafından 24 saat süreyle kısıtlanır hükmünün CMK 154. maddesi eklenir ibaresi gerekçe gösterilmiş olup, 668 sayılı KHK’nın 3/1-m maddesi ile 676 sayılı KHK’nın 3. maddesi ayrı olup, 676 sayılı KHK’nın 3. maddesi genel yasa olan CMK 154. maddesi olağanüstü hal sonrasında da devam edilmek üzere genel hüküm serdettiği, 668 sayılı KHK’nın 3/1. maddesinin ise aynı KHK’nın 3/1-m maddesindeki bu hükmün olağanüstü halin devamı süresinde uygulanacağının belirtildiği, bu durumda savcılığın vermiş olduğu 30/10(2016 tarihli 5 gün süreyle müdafilerle görüşme kısıtlaması kararının usul ve yasaya uygun olduğundan şüpheli Hikmet Aslan Çetinkaya müdafi Av. Dr. Burak Oder tarafından yapılan 01/11/2016 havale tarihli itirazın reddine,

Karardan bir suretin Cumhuriyet Savcılığında itiraz edene tebliğine,

Müeteakip işlemlerin ikmali için soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na iadesine,

Dair, kararın öğrenildiği günden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize sunulacak dilekçe veya beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Kimler gözaltında?

Soruşturma kapsamında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin yazarlarından Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel ve Güray Öz ile çizer Musa Kart, Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç gözaltına alınmıştı. Gazetenin yurt dışında bulunan eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Nebil Özgentürk hakkında gözaltı kararı var.