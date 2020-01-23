Cumhuriyet yazarı Terkoğlu:  Millî Savunma Üniversitesi’nde komutan “Marş marş” dediğinde “Namaz zamanı geldi” diyen öğrenci hikâyeleri konuşuluyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, ABD Güvenlik Kurumları tarafından fonlanan Rand Corporation adlı kuruluşun raporunu bugünkü köşesine taşıdı. Terkoğlu, “Öyle anlaşılıyor ki Amerikan devleti, yoluna muz kabukları bıraktığı Erdoğan’ın iktidardan düşene kadar, Türk Ordusu’nu kaybetmeyeceği bir politikayı sürdürecek. Hulusi Akar ise bu noktada kilit bir rol oynayacak.” görüşünü savundu.

Terkoğlu, Rapordaki “ABD Ordusu, Türkiye’nin Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) müfredatını geliştirmek için çalışmalı ve Türk askeri öğrencilerinin ABD’deki okullara gönderilmesinin sürdürülmesini teşvik etmeli”. sözlere dikkati çekti. Terkoğlu, Mert Taşçılar’ın yazdığı “Dindar ve Kindar” kitabındaki bilgilere atıfta bulundu.

Terkoğlu yazısında şunları kaydetti:

Millî Savunma Üniversitesi ile ilgili anlatılan ilginç bir olay daha var. Dekanlar ile okul komutanları aynı özlük haklarına sahip sayılıyor. Bir farkla... Öğrenciler, askeri gelenekler nedeniyle okul komutanına selam dururken, dekanlara bunu yapmıyor. Kendilerine de asker selamı verilmesini isteyen dekanlar mı dersiniz yoksa kendilerini generalle karşılaştıran mı?

Üstelik bu ikilik yalnız eğiticiler tarafında değil öğrencilerde de bir karmaşa yaratmıştı. Askeri okula öğrenci seçen mülakatlı sistemi asker değil, bakanlık bürokrasisi belirliyordu. FETÖ’nün yerine “başka kayırmalar” gelmişti. Mülakatlara sirayet eden siyaset, cemaat, adamcılık gözle görünüyordu. Komutan “marş marş” dediğinde “namaz zamanı geldi” diyen öğrenci hikâyeleri konuşuluyordu.

Üstelik ortaya çıkan sonuçtan kuvvet komutanlarının da memnun olmadığı biliniyordu. Okuldaki dönüşümün izlerinin, SETA’nın Ağustos 2016’da hazırladığı rapora kadar uzandığı belirtiliyordu. Özetle, eli değmeyen kalmamıştı.

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