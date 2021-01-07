Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: İlker Başbuğ mu anlatamıyor, onlar mı anlamıyor!

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi." sözlerinin 'darbe iması' olarak anılmasına ilişkin olarak, "İlker Başbuğ mu anlatamıyor, onlar mı anlamıyor!" yorumunu yaptı.

Terkoğlu yazısında, "Nasıl oldu da darbelere ve tabii askerin siyasete karışmasına karşı olan açık bir tutum, darbecilik ithamlarının merkezine oturdu. Bizim gördüğümüzü, okuduğumuzu, 81 ilde suç duyurusunda bulunma kararı alanlar göremiyorlar mı? Yoksa 'darbe korkusu' üreterek politika yapmak yeniden siyasetin merkezine mi oturuyor?" görüşünü savundu.

Terkoğlu,"Bir de Başbuğ’un yazdıklarını, konuştuklarını 10 yıl önce kumpasları destekleyen kendileri değilmiş gibi yorumlayanlar var. Acaba “şayet olsaydı” yaklaşımını bir kez de onlar için yapmamız mümkün mü? İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı olduğu gün kameralar önüne çıkıp şunları söyleseydi acaba bugün ahkâm kesenler ne derdi: 'TSK’nin içine de sızmış Fethullahçı çetenin casusluk faaliyetini yakaladık. Bu örgüt adına suç işleyen asker, polis, yargı üyelerini gözaltına alıp askeri mahkemelerde yargılayacağız.' Emin olun, iktidar da onun medyası da bugün ne yapıyorsa o gün de aynısını yapardı. 'Ne istediniz de vermedik' dediklerini vermemek için, Başbuğ hakkında 81 ilde yine suç duyurusunda bulunurdu. Sahi ne değişti!" düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e verdiği röportajda gelen soru üzerine "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu." demiş; hükümet tarafından 'darbe' imasında bulunduğu yönünde tepkiler almıştı.

Ardından Başbuğ'un avukatı bir açıklama yayımlamış; "Müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir.

27 Mayıs’ı Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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