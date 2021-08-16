Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Erbakancılar, Erdoğan’a çok geç olmadan bir uyarıda bulunuyor

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Yeniden Refah Partisi'nin "Kanal İstanbul Asla Yapılmamalı" başlıklı raporuna dikkat çekerek, "Raporun önsözünü yazan Fatih Erbakan da Erdoğan’a 'yanlıştan dönme' çağrısında bulunmuş. Döner mi, dönmez mi bilinmez? Ancak Erbakancılar, Erdoğan’a çok geç olmadan bir uyarıda bulunuyor. Türkiye’nin son bir ayındaki felaketlere bakıldığında ise her krizde 'yönetemediği' daha da açığa çıkan hükümetin, uyarı dinleme yeteneği, çoktan tarih olmuş bile" yorumunu yaptı.

Terkoğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Kanal İstanbul'un yol açacağı tehlikeleri ele aldığı raporuyla ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Refah’ın raporu kanala dair bir ciddiyetsizliğe de işaret ediyor. Kanal ilan edildikten sonra, yapılacak yerin, iki sunum arasında değiştiğini söyleyen Prof. Doğan Aydal, bir ekleme daha yapıyor: 'Basına servis edilen resimlerdeki köprü sayısının 3, 6, 11 arasında sürekli olarak değiştirildiği bilinmektedir. Bu dahi, hükümetin olaya ne kadar gayri ciddi yaklaştığının bir işaretidir.' Refah’ın iddiası Kanal İstanbul’un hiç yapılmayacağı. Partiye göre proje, aslında muhalefete karşı bir gündem yaratma stratejisi. Raporun sonuç bölümü şu ifadeleri kullanıyor: 'Kanal İstanbul projesinin yapılmayacağına inananlardanız. Bizim gördüğümüz mahzurları, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, aklı çalışan her devlet adamının gördüğüne de eminiz.'"

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