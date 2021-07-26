Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: Bir şapkayı takıp Lozan’ı seven Erdoğan, öbür şapkasıyla Lozan’ı dövdü

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "Arşiv karıştırıldığında Erdoğan’ın Lozan zikzakları sürüp gidiyor. Başbakan iken kimi zaman Lozan’ı unutan kimi zaman anarken İsmet İnönü’yü es geçen Erdoğan, cumhurbaşkanı olduktan sonra da karmaşa yaşandı. Erdoğan hem kuruluşuna Lozan’ın eşlik ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin başıydı hem de mensupları ve yöneticileri sık sık Lozan’a söven partinin başkanı. Bir şapkayı takıp Lozan’ı seven Erdoğan, öbür şapkasıyla Lozan’ı dövdü." düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu yazısında, "Geçen yıl iş daha da tuhaflaştı. Danıştay’ın kararıyla Ayasofya yeniden cami olurken, açılış namazı Lozan’ın yıldönümüyle aynı tarihe denk getirildi. Cumhur İttifakı hep birlikte Ayasofya’ya giderken, devletin zirvesi Lozan’ı kutlamayı unuttu. Ne Erdoğan ne de devletin kurumları Lozan’ın adını geçen yıl andı. Üstelik...- AKP yandaşları, Ayasofya’nın açılışını Lozan’a karşı bir gol gibi kutladı. Örnek olsun, Yalova Üniversitesi’nin bir zamanlar adı FETÖ ile anılan ünlü hocası hissiyatlarını şöyle paylaştı: 'Sözde ülkenin fiziki bağımsızlığını düzenleyen; gizli maddeleriyle Müslüman Türk milletinin koca bir tarihi, dini ve kültürel müktesabatının ölüm fermanı olan Lozan Antlaşması’nın ilk gediğini açtık. Ayasofya’da kılınacak tarihi cuma namazının sembolik ve tarihi değeri büyüktür." ifadesini kullandı.

Terkoğlu şunları kaydetti:

"Derken Yunanistan “siz istediniz” diye düşünmüş olacak ki geçen yıl ağustos ayında, Türk okullarının faaliyetini durdurma politikasına sekiz okulu daha ekledi. Türk Dışişleri unuttuğu Lozan’ı bu vesileyle hatırladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan’ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz” açıklaması yaptı.

Yetmedi, Yunanistan Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini Türkiye aleyhine artırınca, bu kez Devlet Bahçeli Lozan’ı hatırlattı: “Yunanistan, Lozan Antlaşması’nı çiğnemektedir. Yürürlükteki uluslararası antlaşmalar, bilhassa Doğu Ege Adaları’nın silahlandırılmasını yasaklamakta, yasal yükümlülükler getirmektedir.” Böylece Lozan’ın bizi hem içeride hem dışarıda koruduğunu anımsadık.

Geçen yıl, sorarsanız “Ayasofya, Lozan’a karşı”ydı. “Lozan’a gedik” Ayasofya’da kutlanmıştı. Haliyle devlet erkânı Erdoğan’dan başlayarak Lozan’ı es geçmişti. Üstüne bir de Lozan’ı tamamlayan Montrö Antlaşması’nın eleştirisi eklenmişti. “Bundan sonra böyle gider mi” derken, Erdoğan Cumartesi günü hem Lozan’ı hem Ayasofya’yı kutladı. “Kahraman milletimizin her türlü imkânsızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir” dedi. Haliyle “çoktan seçmeli gündem”e pek de alışık olmayanlar bir Lozan karmaşası yaşadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, medyanın Lozan’ı hangi sayfadan nasıl görmesi gerektiğine ilişkin bir genelge yayımlasa, belki de karmaşa sona ermiş olacaktı!"