Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: ‘Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin olarak, "Berat Bey’ gitti, peki adamları ne olacak?" diye sordu.

Terkoğlu, "Cumhuriyetten bile daha eski Hazine’nin çalışanlarıyla konuşuyorum. Artık devletin bürokratları yok, 'Berat Bey’in danışmanları, Berat Bey’in yardımcıları, bir de Berat Bey’in danışmanlık aldığı şirketler var' diyerek isim isim sıralıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Terkoğlu, "Normal şartlarda bir ekonomi bakanının Türkiye’yi taşıması gerekiyordu. Berat Albayrak kendisini Türkiye’ye taşıttı. Ülke yoksullaşırken, işsizleşirken, üretimsizleşirken, borçlanırken, parası değersizleşirken o kendi kadrolarını, gücünü, etkisini büyüttü. Cumhurbaşkanı’nın dünkü açıklamaları Berat Albayrak döneminin en azından bir süre bittiğini gösteriyor. Asıl konuşacağımız ise yeni başlıyor. Cumhuriyet döneminin belki de en başarısız Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Cumhurbaşkanı’nın damadı olma avantajını da kullanarak medyadan diplomasiye, adliyeden bürokrasiye kadar yarattığı yönetim şeklini nasıl bitireceğiz? Devlet bürokratı yerine 'Albayrak’ın adamı' olarak ülkeye saçılmış unsurlardan devleti nasıl arındıracağız?" ifadesini kullandı.

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