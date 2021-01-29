Cumhuriyet yazarı Söğüt: Gençlerin 90’larda olanları sizden öğrenmesinin hiçbir anlamı yok ama X kuşağının kendisine dönüp bakmasının anlamı çok

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Z kuşağına yönelik açıklamalarının ardından başlayan tartışmaya ilişkin olarak, "Gençlerin 90’larda olanları sizden öğrenmesinin hiçbir anlamı yok. Ama bugün iktidarı ve muhalefeti bu noktaya getiren 65-80 yılları arasında doğmuş X kuşağının kendisine dönüp bakmasının anlamı çok." yorumunu yaptı.

Söğüt yazısında, "90’ların vaatlerle dolu renkli dünyasında gözleri ve kalpleri kamaşan... Olan bitenden kuşku duyarak konfor bozmayı 'köhne solculuk' olarak pazarlayanlar... AKP’yi 90 kuşağının ve sonraki kuşakların başına güle oynaya getirdiler. Öcalan 90’larda yakalandı, Gülen Amerika’ya 90’larda kaçtı. AKP’nin bugünkü politikalarını üzerine kurduğu sağlam temel son derece güçlü ve hesaplı bir şekilde o yıllarda atıldı. Ve o sırada daha ortalarda bilgisayardan çok daktilo vardı. Z kuşağı ve Y kuşağı sonraki çağa doğdu ve bilgiyle bambaşka bir ilişki kurdu. O yüzden Z’leri ve Y’leri rahat bırakın; Siz kendiniz, internette biraz dolaşıp geçmişte neler olmuştu hatırlayın ve olayların arasındaki bağı, sonuçlardan yola çıkarak yeni baştan daha gerçekçi bir şekilde kurmaya çabalayın. Tarkan şarkılarını, hâlâ canınız çekerse, sonra yine açarsınız." düşüncesini dile getirdi.