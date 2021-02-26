Cumhuriyet yazarı Söğüt: Biz bir süre daha maskeyle gezelim, sorun yok ama iktidarın maskesini artık düşürelim

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "Pandemi öncesi normal sandığımız hiçbir şey aslında normal değildi. Pandemi sonrasına hazırlanan şu Türkiye’de de böyle giderse, yine hiçbir şey normal olmayacak." görüşünü savundu. Söğüt, "Biz bir süre daha maskeyle gezelim, sorun yok ama iktidarın maskesini artık düşürelim" düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, "Bu coğrafyada, bu zamanda, bu bilinçte bambaşka bir yöne doğru ilerlerken, 180 derece yön değiştirip böyle bir ülkeye dönüşmüş olduğumuzu bize unutturacak kadar ağır travmalar yaşıyoruz. İktidarını yalanlar üzerine kurmuş bir politik güce laf yetiştirerek; adalet nedir, adaletsizlik nedir, devlet vatandaşlarına karşı nelerden sorumludur, demokrasi neye yarar ve demokrasi olmadığı zaman bir ülke neresinden kanar... son nefesimizle bunları anlatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Söğüt şunları kaydetti:

"O yüzden artık, pandemi öncesine dönmeyi normalleştirmeden, asıl normalin ne olduğunu ciddi bir şekilde hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Gerçek normal çok eskide kaldı. O normalin üzerine epey moloz atıldı. O molozları tek tek kaldırmaz ve eskisinde de daha “normal” bir ülkeyi en baştan kurmazsak...Muhaliflerine yönelik tuzaklarla 2023 hesapları yapan... O hesaplarla çoğulcu demokrasinin ipini çekmeyi... Aydın ve barışçıl insanların külliyen infazını... Sanatın, kültürün idamını, halkların düşmanlığını... İstanbul Sözleşmesi’ni feshederek kadınları resmen ikinci sınıf insan kılmayı... Kanal İstanbul projesini tamamlayarak o güzel şehri ve bu güzel ülkeyi kalbinden vurmayı planlayan bir iktidarın öznel normaliyle tamamen şekilleneceğiz. Normalleşme denilen şey, nereden nasıl başlatılırsa öyle devam eder. O yüzden biz bir süre daha maskeyle gezelim, sorun yok. Ama iktidarın maskesini artık düşürelim. O maskede sorun, sandığınızdan çok."