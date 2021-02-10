Cumhuriyet yazarı Söğüt: Bırakın mektuplar iktidarda kalsın, biz çocukları alalım yeter

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ'ın Boğaziçi Dayanışma hesabından yayımlanan "12. Cumhurbaşkanına Açık Mektup" nedeniyle “Halkı kin nefret düşmanlığa tahrik” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla tutuklanmasına göndermede bulunarak, “Bırakın mektuplar iktidarda kalsın, biz çocukları alalım yeter” düşüncesini dile getirdi.

Söğüt yazısında, “Bu ülkede; açık açık halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleyenler, haklarını arayan gençleri ve onlara destek verenleri, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan gözaltına alıyor, tutukluyor, terörist ilan ediyor.” değerlendirmesini yaptı.

Söğüt, “O yüzden; genç üniversite öğrencilerini, ülkenin cumhurbaşkanına hitaben yazdıkları bir açık mektup yüzünden tutuklamaya kalkacak kadar tedirgin ve korkak olan iktidarın aklını, olaylara neden olan atanmış rektöre destek mektubu yazmış bir mafya liderinin temsil ettiği bugünlerde... Bırakın mektuplar iktidarda kalsın. Biz çocukları alalım yeter.” ifadesini kullandı