Cumhuriyet yazarı Söğüt: Bir bakmışız ki seçim sonrası yeni ve şahsi bir anayasayla birlikte, yeni ve şahsi bir Türkiye’ye de uyanıvermişiz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "Bir bakmışız ki seçim sonrası yeni ve şahsi bir anayasayla birlikte, yeni ve şahsi bir Türkiye’ye de uyanıvermişiz" görüşünü savundu.

Söğüt, "Ülkeyi 'en baştan' ve 'eskisinden daha sağlam' kuracağını ispatlamak için omuz omuza, mucizevi bir politik çıkış yolu aramaya hızla başlamayan muhalifler; bu halkı, bu siyasi kâbustan kurtaramazlar." düşüncesini dile getirdi.

Söğüt yazısında, "Bir bakmışız ki seçim sonrası yeni ve şahsi bir anayasayla birlikte, yeni ve şahsi bir Türkiye’ye de uyanıvermişiz. Eski hatalarımızla birlikte eski kaderimizi de başarıyla yeniden inşa etmişiz." ifadesini kullandı.