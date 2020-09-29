Cumhuriyet yazarı Sirmen: AKP aydınlanmacı laik cumhuriyetin kurumlarını tasfiye etmeyi becerdiyse de zaman içinde model içeride ve dışarıda aksamaya başladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "Ama size şunu hayırlatmak isterim: Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz" dedi ve ekledi: 'Burası ABD, burası bir demokrasi" sözlerini bugünkü köşesinde yorumladı.

Sirmen, "Ankara, Pelosi’ye yanıt verirken Türkiye’nin demokrasi olduğu açıklamalarıyla kimi inandırabildi bilemem. Aslında, çok kişi Türkiye’de AKP’nin gelecekte yapılacağı varsayılan seçimleri kaybettiği takdirde gidip gitmeyeceğini ciddi olarak sormaktadır." düşüncesini dile getirdi.

Sirmen, "O ortak projenin pazarlama aşamasındaki 'ılımlı İslam modeli' günlerinde tezgâhı kotaranların, 'demokrasi demokrasi' diyen heyecan dolu sunuşlarını iyi anımsıyorum. Meşruiyetini sandıktan, gücünü emperyalizmin desteğinden alan ve ilk dönemlerinde Fethullahçılarla işbirliğiyle eksiklerini tamamlayan model, başlangıçta 1 Mart tezkeresi gibi bazı aksamalara rağmen iyi kötü yürüdü. Ama AKP iç ve dış desteklerinin katkısıyla sivil bir darbe ile Türkiye’de aydınlanmacı laik Cumhuriyet’in kurumlarını tasfiye etmeyi becerdiyse de zaman içinde model içeride ve dışarıda aksamaya başladı." ifadesini kullandı.

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