Cumhuriyet yazarı Selçuk Erez: Bu atmosfer mizah yapmaya elvermediğinden beni bir süre affedin

Cumhuriyet’te 7 Eylül Cuma günü, gazete yöneticilerinin hapsedilerek yargılandığı davada savcılığın tanığı olan Alev Coşkun’un Cumhuriyet Vakfı Başkanı seçilmesi ve yönetim değişikliğinin ardından başlayan görevden alma ve istifalar sürüyor. Gazetenin yazarı Selçuk Erez de yazılarını kestiğini duyurdu. Erez, değişen yönetim için "Rüyamda görsem, böyle bir kâbusla bir daha karşılaşmamak için bundan böyle uykuya yatmayacağım bir noktaya evrildik" ifadesini kullandı.

Erez'in "Cumhuriyet gazetesinin benim için anlamı" başlığıyla (13 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

29 sene önce Güneş gazetesinde yazıyordum. Bir gün Okay Gönensin bana “Gel, Cumhuriyet’te yaz” dediğinde dünyalar benim olmuştu. Bu sevincimin gerekçesini Cumhuriyet’in ekinde yayımlanan ilk yazımda şöyle anlatmıştım:

“İnsan haklarına saygının yemin savmak için gerekli olduğunu sanan yöneticilerden, batık ekonomisine, yoz eğitim düzeyinden verimsiz sağlıksistemine kadar olumsuzlukların var olduğu bir ortamda iyimserliğimizi sürdürebilmek için gösterebileceğimiz gerekçelerden biridir Cumhuriyet.”

Bu gerekçeler, yirmi dokuz yıl boyunca geçerli oldu:

Cumhuriyet, bugün ihanet ve kötü niyet yanında cahillik ve beceriksizlik sonucu defalarca örselenmiş, göçmek üzere olan demokrasimizin geride kalan üç beş temel direklerinden biriydi.

Bu niteliklerini yitirmemesi gerekirdi.. Rüyamda görsem, böyle bir kâbusla bir daha karşılaşmamak için bundan böyle uykuya yatmayacağım bir noktaya evrildik.

Yazılarımda, ülkemde insanlıkla, demokrasiyle bağdaşmadığına inandığım gelişmeleri mizahı bol bir üslupla hicvederdim:

‘Mizah’ın baskıya direnmenin en etkin yollarından biri olduğuna inanıyorum ama içinde bulunduğum ruh hali, bu atmosferde mizah yapmaya elvermediğinden beni bir süre affetmenizi dilerim.

Ne olmuştu?



Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmişti. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu.

Bu gelişmelerin ardından gazetede istifalar başladı. Şimdiye kadar gazeteden ayrılan isimler şöyle:

Bülent Özdoğan

Faruk Eren

Murat Sabuncu

Aydın Engin

Çiğdem Toker

Hakan Kara

Musa Kart

Melis Alphan

Ahmet Tulgar

Güray Öz

Tayfun Atay

Erdem Gül

Kemal Can

Bülent Mumay

Ceyda Karan

Mirgün Cabas

Barbaros Şansal

Mahir Ünsal Eriş

Binnaz Saktanber

Zeynep Miraç Özkartal Taner

Ahmet İnsel

Kadri Gürsel

Aslı Aydıntaşbaş

Bağış Erten

Bülent Şık

Müjde Yazıcı Ergin

Kemal Göktaş

Metin Celal

Ayşe Yıldırım