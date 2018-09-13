Cumhuriyet yazarı Selçuk Erez: Bu atmosfer mizah yapmaya elvermediğinden beni bir süre affedin

Cumhuriyet’te 7 Eylül Cuma günü, gazete yöneticilerinin hapsedilerek yargılandığı davada savcılığın tanığı olan Alev Coşkun’un Cumhuriyet Vakfı Başkanı seçilmesi ve yönetim değişikliğinin ardından başlayan görevden alma ve istifalar sürüyor. Gazetenin yazarı Selçuk Erez de yazılarını kestiğini duyurdu. Erez, değişen yönetim için "Rüyamda görsem, böyle bir kâbusla bir daha karşılaşmamak için bundan böyle uykuya yatmayacağım bir noktaya evrildik" ifadesini kullandı.
Erez'in "Cumhuriyet gazetesinin benim için anlamı" başlığıyla (13 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:
29 sene önce Güneş gazetesinde yazıyordum. Bir gün Okay Gönensin bana “Gel, Cumhuriyet’te yaz” dediğinde dünyalar benim olmuştu. Bu sevincimin gerekçesini Cumhuriyet’in ekinde yayımlanan ilk yazımda şöyle anlatmıştım:
“İnsan haklarına saygının yemin savmak için gerekli olduğunu sanan yöneticilerden, batık ekonomisine, yoz eğitim düzeyinden verimsiz sağlıksistemine kadar olumsuzlukların var olduğu bir ortamda iyimserliğimizi sürdürebilmek için gösterebileceğimiz gerekçelerden biridir Cumhuriyet.”
Bu gerekçeler, yirmi dokuz yıl boyunca geçerli oldu:
Cumhuriyet, bugün ihanet ve kötü niyet yanında cahillik ve beceriksizlik sonucu defalarca örselenmiş, göçmek üzere olan demokrasimizin geride kalan üç beş temel direklerinden biriydi.
Bu niteliklerini yitirmemesi gerekirdi.. Rüyamda görsem, böyle bir kâbusla bir daha karşılaşmamak için bundan böyle uykuya yatmayacağım bir noktaya evrildik.
Yazılarımda, ülkemde insanlıkla, demokrasiyle bağdaşmadığına inandığım gelişmeleri mizahı bol bir üslupla hicvederdim:
‘Mizah’ın baskıya direnmenin en etkin yollarından biri olduğuna inanıyorum ama içinde bulunduğum ruh hali, bu atmosferde mizah yapmaya elvermediğinden beni bir süre affetmenizi dilerim.
Ne olmuştu?
Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmişti. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu.
Bu gelişmelerin ardından gazetede istifalar başladı. Şimdiye kadar gazeteden ayrılan isimler şöyle:
Bülent Özdoğan
Faruk Eren
Murat Sabuncu
Aydın Engin
Çiğdem Toker
Hakan Kara
Musa Kart
Melis Alphan
Ahmet Tulgar
Güray Öz
Tayfun Atay
Erdem Gül
Kemal Can
Bülent Mumay
Ceyda Karan
Mirgün Cabas
Barbaros Şansal
Mahir Ünsal Eriş
Binnaz Saktanber
Zeynep Miraç Özkartal Taner
Ahmet İnsel
Kadri Gürsel
Aslı Aydıntaşbaş
Bağış Erten
Bülent Şık
Müjde Yazıcı Ergin
Kemal Göktaş
Metin Celal
Ayşe Yıldırım