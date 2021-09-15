Cumhuriyet yazarı: Saray, HDP seçmeni ile yakınlaşmanın hesabı içinde; AKP, MHP’siz seçime hazırlanıyor

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, AKP’nin HDP seçmeni ile yakınlaşmanın hesabını yaptığını bundan dolayı da MHP’siz bir seçime hazırlandığını ileri sürdü.

“AKP, seçim barajını yüzde 7’ye indirerek hem MHP’nin Meclis’e girmesini ‘garantiye’ alıyor hem de ‘bu ortaklık bitti’ diyerek HDP seçmenine zeytin dalı uzatmanın yollarını arıyor. Seçim öncesi genel af dahil, birçok siyasi hamle masada” diyen Mollaveisoğlu, yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olması için HDP seçmenine ihtiyacı var. İşte 'Gordion’un düğümü' de burada... AKP, MHP yanındayken Cumhurbaşkanlığı için HDP seçmeninden nasıl oy isteyecek? MHP’yi seçim öncesinde AKP’den ayırıp, Meclis’e girmesi için barajı MHP’nin oy seviyesine düşürecek Erdoğan, HDP seçmenine yeni bir açılım vaadinde bulunabilir... Yani muhalefeti büyüten, iktidarı eriten ittifak sistemini Erdoğan ortadan kaldırabilir... İttifakların dağıldığı, her partinin kendi gücü ile yarıştığı eski sistem için yasa değişikliği gerekiyor. Bu değişikliğin geçerli olması için de seçime bir yıl kala yapılması şart..."

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