Cumhuriyet yazarı Sağlam: Piyasalar kötüye gidişi abartılı fiyatladığında iktidarın 'dış güçler bizi istemiyor' diyeceğine şüphe yok

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, köşesinde "Eylül ayından sonra ABD ve Avrupa ile yaşanabilecek sıkıntıların artması içeride siyasi ve ekonomik iklimi derinden etkilemeye aday" dedi.

Sağlam, "Taliban kozunu oynayarak, ağır yaptırımlar ve ekonomik yükler getirecek davaların önlenmesi pek mümkün gözükmüyor. Bunun olmayacağını görünce iktidarın takınacağı tutumun da yine tansiyonu artırma ihtimali yüksek." diyerek şöyle yazdı:

"Piyasaların, doğal olarak, şimdiden bu riskleri fiyatlama yoluna gitmemesine sessiz kalan iktidarın piyasalar kötüye gidişi abartılı fiyatladığında, “dış güçler bizi istemiyor” diyeceğine hiç şüphe yok.

Sadece iç piyasa oyuncuları değil, ratingciler de sonradan düşman ilan edilecek olsalar bile, şimdilik iyimser tutum sergiliyorlar. Son derecelendirme raporu hakkında iç piyasalara mesaj veren Fitch Direktörü Paul Gamble, Türkiye’nin kredi notu görünümünün durağan olduğunu hatırlatarak, gelecek 12-24 ayda pozitif ya da negatif değişiklik beklenmeyeceğini söylemiş. Gamble, notta pozitif harekete yol açabilecek gerekçelerini; cari açıkta istikrarlı azalma, daha güçlü dış likidite pozisyonu, azalan dolarizasyon, enflasyonda istikrarlı gerileme ve para politikası kredibilitesinin yeniden inşası ve jeopolitik risklerde azalma olarak belirtmiş.

Fed konusunda iyimser tahminlerde bulunan Gamble, buna rağmen, Türkiye’nin büyük ölçekli dış finansman ihtiyacı nedeniyle küresel piyasalarda bozulmanın maliyetler ve fonlamaya erişimin etkilenebileceğini söylemiş.

'Türkiye’nin sorununun büyüme değil istikrarlı büyüme olduğunu' kaydeden Fitch Direktörü, enflasyonun yılsonunda yüzde 16.9, büyümenin yüzde 7.9 olacağı tahminlerini tekrarlamış.

Açıkçası, tahminlerini artırsa bile, Fitch’in ve birçok uluslararası bankanın yılsonu enflasyon beklentilerinin iyimser olduğunu düşünüyorum. Özellikle belirttiğim riskler realize olursa, yüksek kur artışlarına neden olacağı için, yılsonu enflasyonun çok daha yüksek olma ihtimali görünüyor."

Yazının tamamı için tıklayın