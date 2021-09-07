Cumhuriyet yazarı Sağlam: OVP'de neredeyse hiçbir olası ciddi riskin hesaba katılmadığı anlaşılıyor

Orta Vadeli Program'ın (OVP) hiçbir risk hesaba katılamadan hesaplandığını yazdı. OVP'de açıklanan dolar tahminine değinen Sağlam, doların 2023'te 10 liranın üstüne çıkacağı hedefine değinerek "İşte bu noktada inandırıcılık sorunu yine karşımıza çıkıyor. OVP’nin küresel iklimin güllük gülistan olacağı varsayımıyla hareket ettiği, neredeyse hiçbir olası ciddi riskin hesaba katılmadığı anlaşılıyor." dedi.

Sağlam yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"Örneğin; yüzde 19.25 ile Merkez Bankası’nın dediğinin tersine, politika faizinin üzerine çıkan bir enflasyonumuz var ve buna rağmen faiz artışı değil, faiz indirimi hedefliyoruz. En geç yılsonunda faiz indirimi gerçekleşecek ve piyasalar buna hiçbir tepki vermeyecek varsayımı OVP’de hâkim. Sadece bu yıl değil, sıkı para politikası en az iki yıl daha sürmeli ki kurlar konusunda yapılan varsayımlara inanılabilsin. Sizce seçimin olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sıkı para politikası uygular mı?

Ayrıca siyaset ve diplomaside istikrarlı bir seyir olacak, Fed’in tahvil alımlarını azaltma programı olsa bile bizi hiç etkilemeyecek, Halkbank, yolsuzluk mahkemeleri gibi hiçbir girişimden yara almadan çıkacağız, S-400’ün ikinci partisini alsak bile yaptırımlar uygulanmayacak varsayımları üzerine kurulu bir OVP olduğunu da söylemeliyiz."