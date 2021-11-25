Cumhuriyet yazarı Sağlam: Nurettin Canikli, Erdoğan’ın söylediklerinin tersini savunuyor gibi bir izlenim edindim

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, daha önceden kaleme aldığı bir yazıya ilişkin olarak eski Bakan Nurettin Canikli'nin kendisine verdiği cevabı değerlendirdi. Sağlam, Canikli'nin kendisine cevap olarak gösterdiği kendi twitter paylaşımlarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşlerinin çeliştiğini ortaya çıkardığını öne sürdü.

Sağlam Canikli'nin bahsettiği twitter paylaşımını aktararak " 'TL cinsi varlıklara sağlanan reel getirinin pozitif bir değerde dengelenmesi, TL cinsi varlıklara olan talebin canlı tutulması için gereklidir. Negatif reel faizin TL cinsi varlıklardan, altın ve dövize doğru yöneliş ve dolarizasyonu hızlandırdığı bilinmektedir ve görülmüştür' diyor. Ardından neden reel faiz vermek gerektiğini anlatıyor. 'Optimal reel faiz seviyesi için yol gösterici faktörlerden bir tanesi beklentilerdir, piyasa beklentisidir. Piyasa beklentisi, pozitif reel faizin üst sınırını belirler' diyerek bitiriyor" dedi.

Canikli'nin kendisine cevap olarak işaret ettiği açıklamalara ilişkin Sağlam yazısında "Nurettin Canikli’nin bu iki mesajını okumamıştım, okuyunca da çok şaşırdım. Çünkü Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediklerinin neredeyse tam tersini savunuyor gibi bir izlenim edindim" dedi.

Ne olmuştu?

Erdal Sağlam 23 Kasım tarihli yazısında edindiği kulis bilgilerine göre Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarının ardındaki isimlerin Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurul üyesi ilahiyatçı Prof. Servet Bayındır ile eski BakanNurettin Canikli'nin etkili olduğunu öne sürmüştü.

Yazının ardından Sağlam'ın açıklamalarını yalanlayan Nurettin Canikli ise "Bugüne kadar merkez bankası başkanları ile alacakları ve aldıkları kararlar veya uygulayacakları ve uyguladıkları politikalarla ilgili olarak bir görüşmemiz, doğrudan veya dolaylı bir yönlendirmemiz olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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