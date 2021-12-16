Cumhuriyet yazarı Sağlam: Kurlardaki artışın durması için saklanmak istenen 'U dönüşü' açıkça söylenmek zorunda

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın bugün vereceği faiz kararında 100 baz puanlık indirim yapmasına "Karar ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz inadının artık enflasyonu patlatacak noktaya geldiğini, yılsonunda çok yüksek rakamlar görme ihtimalimiz olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kurun geri çekilmesi için mevcut politikadan dönülmesi gerektiğini ifade eden Sağlam, "Kurlardaki artışın durması, hele ki makul seviyelere geri çekilmesi için ise radikal karar değişikliklerine ihtiyaç var. Yani şimdi saklanmak istenen “U dönüşü” açıkça söylenmek zorunda" dedi.

Sağlam yazısında şunları söyledi:

"Yaklaşık üç ay önce başlayan politika değişiklikleri ve 4 puana varan zamansız faiz indirimlerinin etkisini ise aralık ayından itibaren, belli ki daha çarpıcı biçimde görmeye başlayacağız

'yeni' diye lanse edilen, rasyonel dayanağını bir türlü göremediğimiz faiz indirimine dayalı ekonomik kararlar, zaten yüksek seyreden enflasyonu patlatmış bulunuyor. Bu girilen yolun etkisini, bundan sonraki enflasyon verilerinde de yoğun olarak göreceğiz. Bu yoldan ne kadar çabuk dönüleceği ise “Türkiye’nin yüzde 40’ları aşacak enflasyonu geri çekip çekemeyeceği” sorusunun yanıtını verecek."