Cumhuriyet yazarı Sağlam: Göz boyamaya dönük yanlış kararlar devam ederse, TL’nin değeri ve enflasyon için tahmin yapmak iyice güçleşecek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün yaptığı sunuma ilişkin olarak "pembe tablo" çizdiğini ifade etti. Sağlam yazısında , "Yeterince sıkı para uygulamadığı için enflasyonla mücadelede etkisiz kaldığı açıkça ortaya çıkan Merkez Bankası’nın başkanı Kavcıoğlu, dünkü sunumunda pembe tablolar çizmeye devam etti. Kavcıoğlu, 'Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini' söyledi" diye yazdı.

Sağlam 23 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından önce Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltma planını açıklayacağına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Fed, 21-22 Eylül tarihlerinde toplanacak ve önemli kararlar alacak. Fed’in bu toplantıda varlık alım programının azaltılması için hazırlanan takvimi açıklaması bekleniyor.

Açıklanacak takvim, küresel iklimin bizim gibi gelişmekte olan ülkeler aleyhine dönmesi, kaynak akışının daralması, bu nedenle dolar karşısında yerel para birimlerinin değer kaybetmesi sonucunu doğuracak. TL’nin değer kaybının artması, yılın son çeyreğinde kurların, dolayısıyla enflasyonun yeniden hız kazanmasını beraberinde getirebilir.

Fed takvimine Delta varyantındaki artış ve bunun küresel enflasyona etkilerini, Türkiye’ye özgü iç ve dış politika sıkıntılarını ekleyecek olursak, enflasyonun düşeceği dolayısıyla faiz indiriminin yapılacağı dönem olarak gösterilen yılın son çeyreği, beklenenden çok daha çetin geçebilir.

Son birkaç aydır aşırı değer kaybına uğramayan TL’deki seyir, dünkü Kavcıoğlu açıklamasıyla yeniden bozulmaya, TL olumsuz ayrışmaya başladı.

Umarız bu göz boyamaya dönük yanlış kararlar devam etmez.

Yoksa TL’nin değeri ve enflasyon için tahmin yapmak iyice güçleşecek."