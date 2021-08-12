Cumhuriyet yazarı Sağlam: Enflasyon verisi yanlışsa faiz kararı değersizleşir

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, köşesinde "Enflasyon verisi yanlışsa faiz kararı değersizleşir" adlı bir yazı kaleme aldı. Sağlam "verilerin düzgün olmadığı, resmi kurum ve yetkililerin rakamlar konusunda hile yaptığı ortaya çıktığı takdirde, bunun ülkelere maliyetinin çok büyük olduğunu gördük" dedi.

Sağlam, "Bu nedenle kurulan uluslararası istatistik organizasyonları kanalıyla verilerin sağlamlığı, birbiriyle kıyaslanabilir standartta olması için düzenlemeler yapılıyor, bağlayıcı kurallar uygulanıyor" diyerek şöyle yazdı:

"Bu uluslararası kuruluşlar bir ülkenin verileri hakkında 'yanlış' ya da 'hileli' diye rapor verirlerse, küresel sermaye akımları anında etkileniyor, o ülkenin ekonomisi çöküyor. İşte o nedenle, emin olmadıktan sonra, resmi veriler üzerinde şaibe uyandırmaktan çekinmek gerektiğine inanıyorum.

Bırakın uluslararası müeyyideleri, bir ülkenin siyasi yöneticileri eğer doğru karar almak istiyorlarsa, bu kararlara baz olan tabloyu tüm detaylarıyla bilmek zorundadırlar. Politikacılar işlerine geliyor diye, kısa dönem için olsa bile, resmi verilerin güvenirliliğine gelecek şüpheleri önlemek zorundalar. Veri yanlış olursa, politikacının ya da bürokratların aldığı kararlar da yanlış olur.

Buradan yola çıkarak bugün Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararının değerinin olabilmesi için enflasyon verilerine güvenmek gerekir ki; bu faiz kararının fiyatlar üzerindeki etkisini görebilelim.

Karar ne olursa olsun, genel gidişatı fazla değiştirmeyeceğini de ekleyelim."

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