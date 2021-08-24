Cumhuriyet yazarı Sağlam: Çok sayıdaki AKP’li açıkça söylemeseler de Erdoğan'ın ekonomi anlayışının yanlış olduğunu biliyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, köşesinde Türkiye'de beklenen yüksek büyümenin ekonomi çevrelerine memnuniyet yaratmadığını belirtti. Sağlam " Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bu yılki büyüme rakamının yüzde 8’in üzerine çıkacağını söyledi. Normal koşullarda ekonomik görünüm açısından memnuniyet yaratması beklenen bu haber, ortaya çıkan makro ekonomik dengesizlikler ve devam eden kötü yönetim nedeniyle, morallerin düzelmesini sağlayamıyor" diye yazdı.

Sağlam ayrıca ekonomide uygulanan politikaların ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi anlayışının çok sayıda Ak partili tarafından onaylanmadığını yazdı. Sağlam'ın "AKP'liler de görüyor ama..." diye başlayan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bakan Elvan, konuşmasında büyüme müjdesi vermiş ama büyümenin kalitesi konusundaki kaygılara da yanıt verme ihtiyacı duymuş. 'Büyüme dediğimiz olgu sadece rakamlardan ibaret değil, yüksek büyümeyi gerçekleştirdiğimizde, görevimizi tamamlamış hissetmiyoruz' şeklinde konuşan Bakan, istikrarlı, kapsayıcı ve istihdam oluşturan, çevreyi koruyan, yüksek verimliliği ve rekabetçiliği sağlayan ve hepsinden önemlisi de gelir dağılımı adaletini en iyi şekilde tesis eden bir büyümeyi sürekli kılmanın peşinde olduklarını kaydetmiş.

Bakan Elvan, aslında çoğu hatanın farkında olduğunu belirten, ince mesajlar vermeye devam ediyor. Ancak rasyonel politikalar için bu yetmiyor, çünkü bakanların da sözü geçmiyor. Bakan Elvan’ın da içinde bulunduğu çok sayıdaki AKP’li de açıkça söylemeseler de Cumhurbaşkanı’nın ekonomik anlayışının yanlış olduğunu, bu anlayışın durumu düzeltemeyeceğini, hatta kötüye gidişi devam ettireceğini görüyor.

'Tek karar alıcı' kişinin bu tutumu nedeniyle büyüme ne kadar yüksek olursa olsun, zaten yüksek olan kurların tekrar sıçraması, bunun istikrarsızlığı körüklemesi, sonuçta finansal krizlere kadar gidebilecek mali dalgalanmalar yaşanacağı konusundaki endişeler bu nedenle piyasalarda baskın çıkıyor."

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