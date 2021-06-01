Cumhuriyet yazarı Sağlam büyüme rakamlarını yorumladı: Kurlar ve nüfus artışı hesaba katıldığında aslında yerimizde saymışız

cErdal Sağlam dün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Türkiye ekonomisi 2021’in birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü. Naci Ağbal döneminde sağlanan 'görece istikrar iklimi'nin büyümeye büyük katkı verdiği gözlenirken, çeyrekler itibarıyla büyüme rakamlarının istikrarsız seyrinin ise iyice belirginleştiği görülüyor." değerlendirmesini yaptı. Sağlam, "Kurlar ve nüfus artışı hesaba katıldığında aslında yerimizde saymışız" düşüncesini dile getirdi.

Sağlam yazısında, "Türkiye’deki büyüme rakamlarının inişli çıkışlı bir trend izlemesinin nedeni politikacıların büyüme hırsının hep önde olması, sürekli “bir gaz-bir fren” yapmalarıdır. Bu aynı zamanda planlı, kurumsal yönü ağır basan bir ekonomi yönetimi eksikliğinin ispatıdır. Pandemide olduğu gibi olağanüstü koşullar, bu trendleri besliyor ama Türkiye’de olağan koşullarda de bu trend gözüküyor. Bu kapsamda 2018’den bu yana çeyreklik bazda bir önceki yıla kıyasla büyüme rakamlarına bakacak olursak; 2018’de sırasıyla yüzde 7.5, 5.8, 2.5 büyüme, ardından 2.7 küçülme gözüküyor. 2019’da yüzde 2.6, 1.7 küçülme rakamları ardından yüzde 1, yüzde 6.4 büyüme geliyor. 2020’de yüzde 4.5 büyüme, yüzde 10.3 küçülme, yüzde 6.3 ve 5.9 büyüme rakamları gelmiş." ifadesini kullandı.

Sağlam şunları kaydetti:

"Kötü yönetim nedeniyle istikrarsız büyümeye bir başka örnek de rakamların dolar kurunda değişimi ve bu bazda değişimlerde göze çarpıyor. Maliye-ekonomi sosyal medya hesabına göre 2019’da gayri safi yurtiçi hasıla ortalama 5.36 TL’lik dolar kuruyla 1. çeyrekte 172.4 milyar dolar, 2020’de kur 6.08 TL’ye çıkmış, toplam rakam 176.6 milyar dolar olmuş. 2021 birinci çeyrekte ise ortalama dolar kuru 7.37 TL, toplam 188 milyar dolar. TL bazında ise 2019’da 925.3 milyar TL’lik rakam 2021’de 1 trilyon 386.3 milyar TL’ye çıkmış, yani TL bazında yüksek, dolar bazında çok daha düşük bir büyüme rakamı.

Kısacası; kurlar ve nüfus artışı hesaba katıldığında aslında yerimizde saymışız.

İş çevreleri bu yılın ilk çeyreğindeki rakamları memnuniyetle karşıladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan da büyümenin yüzde 56’sının dış talep ve yatırımlardan gelmesinin kaliteli büyüme için önemli olduğunu, büyümenin finansmanına ağırlık vereceklerini kaydetti. Bu yılın ikinci çeyrek büyümesini haziran ve sonrasındaki normalleşme takvimi belirleyecek gibi gözüküyor. 1 çeyrek rakamı sürdürülebilecek bir rakam değil ama iktidar, bu iş insanlarına uyup yeniden hızla gaza basarsa, o zaman arabanın nereye gideceği belli olmaz."