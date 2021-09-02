Cumhuriyet yazarı Sağlam: Bu yılki büyüme bazı çok yüksek olursa, 2022 yılında düşük hatta eksi büyüme rakamları görülebilir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, "İkinci çeyrek büyüme rakamının da belli olmasından sonra, ekonomiye fren ihtiyacının arttığı kesin. Daha önce de bu köşede sözünü ettiğimiz gibi bu yılki büyüme bazı çok yüksek olursa, iktidar açısından 2022 yılında oldukça düşük büyüme rakamları hatta eksi büyüme rakamları görme tehlikesi oluşuyor" dedi.

Sağlam, bunun yaşanmaması için ekonomide fren yapılması gerektiğini ve bunun için de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımına gitmesi gerektiği ifade ederek yazısında şöyle yazdı:

"Ancak 'yüksek büyüme hırsı' bilindiği için, Bakan Lütfi Elvan ve Merkez Bankası’nın aşırı büyüme kaygısını Cumhurbaşkanı’na kabul ettirip ettiremeyecekleri bilinmiyor. Daha doğrusu fren gerekiyor ama Cumhurbaşkanı’nın büyüme hırsı nedeniyle ekonomiyi yavaşlatacak kararlara izin vermesi biraz zor görünüyor.

Otomobil zamlarını engelleyerek de bazı tüketici kredilerini frenleyerek de fiyat artışlarında kalıcı bir iyileşme sağlanamayacağı ortada. Dün İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı fiyat endekslerinde ağustos ayında da enflasyondaki artışın devam ettiği görüldü.

Kısacası ekonomide dengeleri bozan aşırı büyümenin frenlenebilmesi için asıl olarak faiz oranlarının yükseltilmesi gerekiyor. Sadece mevcut dengeler açısından değil, önümüzdeki dönem küresel finans kesiminde yaşanacak daralmanın yaratacağı kaynak etkisini de düşünerek faiz artırarak ileriki dönemlere hazırlık yapma ihtiyacı duyuluyor. Birçok gelişmekte olan ülke bu döneme hazırlık için önceden faiz artırımlarına başladılar bile.

Ancak Türkiye’de bırakın faiz artırmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskısı nedeniyle Merkez Bankası’nın ne zaman faiz indireceğinin konuşulduğu bir süreç yaşıyoruz."