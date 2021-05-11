Cumhuriyet yazarı Sağlam: Bakan Elvan, “ekonomideki güven boşluğunu doldurma” fonksiyonunu yerine getiremedi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın, kendisinden beklenen 'ekonomideki güven boşluğunu doldurma' fonksiyonunu yerine getiremediği görülüyor. Elvan’ın son konuşmalarında teknik olmaktan uzaklaşıp iyice siyasi polemiğe kaydığı gözlenirken, son olarak 'enflasyon ölçümü yapan bağımsız kuruluşlara suç duyurusu' açıklaması, güven kaybında önemli rol oynadı" yorumunu yaptı.

Sağlam, "Ağbal’dan sonra bir süre sessiz kalan Elvan’ın 128 milyar dolarlık rezervin eritilmesine ilişkin savunmaya geçmesine rağmen 'Merkez Bankası rakamları açıklamalı' demesi, ekonomi çevrelerinde 'hâlâ güven duyabiliriz' yorumuna neden olmuştu. Ancak son dönemde Bakan Elvan’ın daha sıklaşan demeçlerinde döviz rezervinin eritilmesi kampanyası için sadece muhalefeti suçlayıp, piyasayı tatmin edici açıklamalar yerine siyasi polemiğe ağırlık vermesi, güven kaybında önemli rol oynadı. Bir başka deyişle 'Bakan Elvan’ın Ağbal’ın ayrılmasından sonra güven konusunda daha fazla sorumluluk alıp yerine getirmesi' bekleniyordu, bu olmadı" ifadesini kullandı.

"Peki, Bakan Elvan’ın ekonomiye bakışı bilinirken, neden kendisinden beklenen biçimde davranamıyor?" diyen Sağlam, "Bunun en büyük nedeninin Cumhurbaşkanı’nın tavrı olduğu kesin. Ağbal’ın görevden alınması bile tek başına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kasım ayında belirttiği politika değişimini sağlamaya aslında niyeti olmadığını gösterdi. Bununla birlikte eski bakan Berat Albayrak’ın kendisi bizzat görev almasa bile kabineye ve özellikle ekonomi bürokrasisine ağırlığını koyduğu görülüyor. Bu arada 128 milyar dolarlık rezervin eritilmesi konusunda AKP’nin zorlandığı ve panik havasını dağıtmak için Bakan Elvan’ın yeterince partiyi savunmadığı havasının oluşturulması da belli ki bakanı hataya zorluyor" yorumunu yaptı.

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