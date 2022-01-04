Cumhuriyet yazarı Pehlivan: Kılıçdaroğlu MEB'e gitmeden Ziya Selçuk arandı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KPSS hakkında görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmeden önce, CHP kurmaylarından birinin eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u aradığını söyledi. Pehlivan'a göre, Selçuk, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında işaret ettiği, MEB'in yalanladığı, mülakatlarda +/- 3 puan aralığının verilmesi gerektiğine işaret eden Danıştay kararı olduğunu hatırlattı.

Pehlivan, yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu’nun bakanlığa gideceğini açıkladığı gece dahil CHP kurmayları, bakanlık yetkilileriyle temas kurmaya çalıştı. Ancak asıl dikkat çeken görüşme, MEB’e gidilen gün oldu.

Kılıçdaroğlu yola çıkmadan önce CHP’nin kurmaylarından bir isim eline telefonu aldı, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u aradı. Eski Bakan Selçuk da CHP’nin kurmayına Danıştay’ın mülakatlarla ilgili verdiği kararı hatırlattı. Hatta bununla ilgili MEB’in bir yazısı olduğunu söyledi.

Eski Bakan Selçuk, mülakatlarda KPSS puanının üç aşağısı ya da üç yukarısı puan aralığının verilmesi gerektiğini kaydetti. Ve ardından dikkat çeken bir gelişme daha oldu... Kılıçdaroğlu da açıklamasında, Ziya Selçuk’un işaret ettiği Danıştay kararını hatırlattı. Ancak mevcut MEB yönetimi, böyle bir kararın olmadığını iddia etti."

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