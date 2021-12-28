Cumhuriyet yazarı Pehlivan: FETÖ şüphelisi kaymakamların referansını İçişleri Bakanlığı’na soran başsavcı, Soylu’dan 'haddini bildiririm' telefonu aldı

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İçişleri Bakanlığı'nın İBB personeline yönelik açtığı 'terör teftişi' hakkında kaleme aldığı yazısında, FETÖ şüphelisi kaymakamların referansını İçişleri Bakanlığı’na soran Başsavcının, Bakan Süleyman Soylu'dan "haddini bildiririm" telefonu aldığını söyledi.

Pehlivan, yazısında Süleyman Soylu'nun İBB'ye ilişkin başlatılan teftişle ilgili olarak “Bir incelemeden rahatsız olmaya gerek yok. Devlette böyle biri çıkınca biz rahatsız oluyor muyuz?” dediğini hatırlattı.

Pehlivan şöyle devam etti:

"Bakan Soylu’nun sorusuna yanıt vereyim: Evet, iddia o ki rahatsız oluyorsunu. Zira 'referans' ve 'terör' kelimesi bana başka bir olayı da hatırlatıyor. Yazayım…

Bir zamanlar, Tokat Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına dair çok ciddi bir soruşturmayı yürütüyordu. Gün geldi, FETÖ şüphelisi kaymakamların referansını İçişleri Bakanlığı’na sordu.

İşte ne zaman ki bunu yaptı, Başsavcı Bayrakdar, Bakan Soylu’dan “Haddini bildiririm” telefonu aldı. Sonrası ise malum... Başsavcı Bayrakdar jet hızıyla Yargıtay’a sürüldü. Soruşturmanın seyri değişti. Süleyman Soylu’nun rahatsızlığı kelle almıştı."

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TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı: İBB personellerine terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili teftiş başlatıldı