Cumhuriyet yazarı Pehlivan: 'FETÖ Borsası' dosyasında itirafçı olduğu belirtilen ve öldürülen Ahmet Kurtuluş’un fotoğraf arşivinden bazı kareler elime ulaştı, kimler yoktu ki...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İzmir 'FETÖ Borsası' dosyasında, itirafçı olduğu belirtilen ve evinde öldürülen eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un fotoğraf arşivinden bazı karelerin kendisine ulaştığını yazdı.

Pehlivan yazısında, "Ahmet Kurtuluş’un fotoğraf arşivinden bazı kareler elime ulaştı. Kimler yoktu ki... Binali Yıldırım da, Oktay Kaynarca da, Ali Ağaoğlu da, Galip Öztürk de ve tabii Sedat Peker de hayatının içindeydi Kurtuluş’un. Bir karede ise dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile birlikteydi. Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi bekliyorlardı. Şimdi bu anlar hiç yaşanmamış gibi davranıyorlardı. Ahmet Kurtuluş ile birlikte toprağın altına gömülsün istiyorlardı. Efsane fotoğrafçı Henri Cartier-Bresson’un sözüyle bitireyim: 'Beni ilgilendiren fotoğrafın kendisi değil. Ben yalnızca gerçekliğin minicik bir parçasını yakalamak istiyorum.” ifadesini kullandı.

Pehlivan'ın köşesinde paylaştığı fotoğraflar şöyle:

Oktay Kaynarca -Ahmet Kurtuluş - Ali Ağaoğlu

Ahmet Kurtuluş -Sedat Peker

Ahmet Kurtuluş - Binali Yıldırım

Galip Öztürk - Ahmet Kurtuluş

Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, Ahmet Kurtuluş