Cumhuriyet yazarı Pehlivan, AKP yöneticilerine Erdoğan'ın sağlığını sordu: Bunu konuşmayı zül sayarız, en genç lider o

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Foreign Policy'nin "Erdoğan, Türkiye'ye liderlik etmeye devam edemeyecek kadar hasta olabilir" iddiasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkındaki tartışmaları iki AKP yöneticisiyle konuştu.

Pehlivan, yazısında iki AKP'li yöneticinin de eleştirileri "abartma ve tipik bir kara propaganda" olarak gördüğünü söylerken, "Daha fazla gafa ve iletişim skandallarına muhalefet de imza atıyor, onları görmezden geliyorsunuz!" sözlerini aktardı.

İsmini vermek istemeyen yöneticilere Foreign Policy'nin iddialarını hatırlatan Pehlivan, şu yanıtları aldığını söyledi:

'Yıllardır aynı kara propaganda yapılıyor. O yaşta böylesi bir tempoda kimse çalışamaz, ama o durmuyor.' 'Bunu konuşmayı zül sayarız, en genç lider o.'

'Bakın, dünya liderleri de zaman zaman uluslararası toplantılarda uykuya dalabiliyor, ne var bunda!'

Pehlivan, "Benim şu aşamada gördüğüm, dışarıya karşı saldırgan bir savunma halindeler. İçlerinde ise az da olsa bir sorgulama yaptıkları muhakkak. İletişim dilini değiştirmek istiyorlar. Öyle ya, sorduğumuzda 'Cumhurbaşkanımızın rutini bu' deseler de Erdoğan’ın basketbol oynarken görüntüsünü çekmeyi nasıl açıklayacağız? Ya agresif imajlı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un genç ekibiyle kahve içme ya da kedili fotoğraflarını yayımlamasını? İktidar her noktada yozlaştı, lideri yoruldu ve maalesef devlet de çürüdü. Bizzat onlar da zamanla bunun farkına varacaklar. Şimdi bu izlediklerimiz ise yarınki belgesellerin senaryosunu yazıyor" düşüncesini dile getirdi.

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