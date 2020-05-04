Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı: Havaalanını katlettiler, bu düşmanlığın kökleri Kurtuluş Savaşı'na kadar gider

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle hastane inşaatı devam eden İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havaalanı'nın iki pistinin kullanılamaz hale getirildiğini belirterek, "İçler acısı bir manzara, havaalanını katlettiler. Nedenini sormayın. Bu düşmanlığın akli tarafı sıfır. Kökleri taa Kurtuluş Savaşı ve kuruluş dönemine kadar gider" diye yazdı.

Orhan Bursalı, Koronavirüs salgınını fırsat bildiklerini savunduğu "Katliam" başlıklı yazısında, "Hastane yapacağız. İstanbul Büyükşehir’in akli hastane hazırlıklarını neden ellerinin tersiyle ittiler... Hastane olacaksa, havaalanının içi geçici bir hastaneye dönüştürülsün, çok ucuz bir maliyete, önerisine de kulak asmadılar. Hayır, o zaman havaalanı ve Atatürk adı kalacak, pistler de kalacak, arsa da öyle onlara bakacaktı, işe kökten girişelim, dediler. Ayrıca, toplumda havaalanının elde tutulması ve gerektiğinde üçüncü olarak kullanılması akli düşüncesinin yaşıyor olmasına da tahammülleri sıfır, toplumda böyle beklentinin de yok edilmesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.

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