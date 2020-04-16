Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı: AKP'li Cumhurbaşkanı'nın eleştirilere tahammülü sıfır; istiyorlar ki, yanlışları, hataları görülmesin, susulsun

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın medya ve muhalefet için kullandığı 'virüs' ifadesini eleştirdiği yazısında, "AKP'li Cumhurbaşkanı'nın eleştirilere tahammülü adeta sıfır. İstiyor ki yanlışları, hataları görülmesin, susulsun, ses çıkarılmasın, yazılmasın, çizilmesin. Bu ancak diktatörlüklerde, askeri olsun, sivil olsun, faşist olsun, otoriter rejim olsun geçerli olur. Hayır, bu durumlarda bile geçerli olmaz. " ifadelerini kullandı.

Orhan Bursalı, 2008 yılından bu yana iktidarın sevmediği hoşlanmadığı gerçekleri yazan ve eleştirel düşüncelere yer veren medyayı 'temizleme' politikası uygulandığını savunduğu yazısında, "Devlet bankalarının kredileri devreye sokularak oluşturulan “havuz medyası”, devşirilen, satın alınan gazete ve televizyonlardan oluşturuldu. İktidardan nasiplenen - beslenen bir dizi TV de medyaya eklemlendi. İktidara eklemlenenlerin hâlâ korudukları başlıca özelliği, “laik bilinenler - görünümleri” oldu." ifadelerini kullandı.

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