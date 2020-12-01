Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Türkiye'nin bütün su kaynaklarının ve sulanabilir topraklarının Katar'la yönetilmesinin önü açıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Katar'la yapılan anlaşmanın Türkiye'nin bütün su kaynaklarının ve sulanabilir topraklarının Katar'la yönetilmesinin önünü açtığını belirterek, "Bu mutabakat, iktidarın para bulmak-iktidarda kalmak uğruna her şeyi yapabileceğinin göstergelerinden biri. Özellikle 2008’den sonra Türkiye’nin şişelenmiş içme suyu piyasasının yüzde 70’e yakınını adım adım yabancılar ele geçindi. 2014’te ilk 10 su şirketinin yüzde 50’si yabancıydı. Artarak devam ediyor. Şimdi sıra tüm su kaynaklarımıza ve topraklarımıza gelmiş görünüyor." diye yazdı.

Suyla oynamanın ateşle oynamaktan tehlikeli olduğunu vurgulayan Mustafa Balbay, "Sınır aşan sular, sinir aşan sulardır. Dünyada sınır aşan 214 ırmak var. 69’u Amerika’da, 57’si Afrika’da, 48’i Avrupa’da, 40’ı Asya’da. Irmakların 155’i 2, 36’sı 3, 23’ü 4 ve daha fazla ülkeyi aşarak denize ulaşıyor. Yeryüzündeki nüfusun yüzde 55’i bu suların kıyısında yaşıyor. AKP’yi uyarıyoruz… Dibini görmediğiniz suya girmeyin!" ifadelerini kullandı.

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