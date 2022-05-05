Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: Sıra, yurttaş-sığınmacı çatışmasında mı?

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, son dönemin en çok tartışılan konularından olan sığınmacı konusuna ilişkin olarak, "İktidarın tutumu bu sorunu çözer değil, adeta büyütür nitelikte oldu. Buna küresel aktörlerin bölgesel hedeflerini de ekleyince iş daha da karmaşık hale geldi. Çözüm, Suriye’ye girip AB parasıyla briket ev yapmak değil. Çözüm, Suriye ile barış içinde yan yana yaşamayı başarmak" düşüncesini dile getirdi.

Balbay ayrıca şunları kaydetti:

"Türkiye’de iç çatışma için her yol denendi. Türk-Kürt çatışması denediler olmadı. Terör örgütünden medet umanların hevesi kursaklarında. Sağ-sol çatışması denediler olmadı. İki taraf yıllar içinde gerçeğin aynasında yan yana geldi. Laik-antilaik çatışması denediler olmadı. Dini vicdandan çıkarıp cüzdana, sandığa koyanlar, çatışma yaratma anlamında toplumun sağduyu duvarına çarptı.

Alevi-Sünni çatışması denediler olmadı. 2 Temmuz Madımak, 5 Temmuz Başbağlar alçaklıkları bile barış içinde yaşama istemini lekeleyemedi. Bütün bunların ardından matematiksel bakışla sormadan edemiyoruz: Sıra yurttaş-sığınmacı çatışmasında mı?

Anadolu ne olursa olsun bir arada yaşama kültürüne sahip. 2 milyon ailede eşler farklı etnik ve dini kökendense bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi sanki sığınmacılar üzerinden bir deneme söz konusu. Toplumu geren kimi olaylar provokasyon kokuyor."