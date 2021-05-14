Cumhuriyet yazarı Kongar: Türkiye artık 'cehennem'e dönüşmüş olan bu 'anomi' durumunu sonlandırmalı, bir an önce seçime gitmelidir!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarının ardından muhalefete yüklenmesini eleştirirken, "Türkiye artık 'cehennem'e dönüşmüş olan bu 'anomi' durumunu sonlandırmalıdır... 'anomi' ise ancak iktidar değişikliği ile sonlandırılabilir: Türkiye bir an önce seçime gitmelidir!" dedi.

Kongar, yazısında şunları kaydetti:

"Devletin yazılı kurallarını ve yerleşik kurumlarını yok ettiğiniz ve yerlerine, örneğin padişah gibi 'tek bir şahsın' kültürünü, bilgisini, duygularını, düşüncelerini ve KARARLARINI koyduğunuz zaman 'ANOMİ' ortaya çıkar.

'ANOMİ' durumu iktidar değişikliği ile bitmezse, bir zaman sonra, zalimler arasındaki güç kavgasının yarattığı bir 'CEHENNEM'e dönüşür.

Günümüzde de iktidardaki politikacılar ile 'aile', 'örgütlü suç liderleri', 'ticaret erbabı' ve 'tarikat şeyhleri' arasındaki ilişkiler de bu bağlamda görülmelidir!

Türkiye artık 'CEHENNEM'e dönüşmüş olan bu 'ANOMİ' durumunu sonlandırmalıdır...

'ANOMİ' ise ancak iktidar değişikliği ile sonlandırılabilir:

Türkiye bir an önce seçime gitmelidir! "

Yazının tamamı için tıklayın.