Cumhuriyet yazarı Kongar: Fezlekeler hamlesi, hukuk maskesiyle gizlenmiş çirkin bir siyaset oyunudur!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, "HDP’liler için hazırlanan fezlekelerin Meclis’e gönderilmiş olması, iktidarı yitirmekte olduğunu gören AKP-MHP ittifakının umutsuz panik eylemlerinden biri. Fezlekeler hamlesi, hukuk maskesiyle gizlenmiş çirkin bir siyaset oyunudur!" görüşünü savundu.

Kongar yazısında, "Karşısındaki CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakında fezlekeler konusunda farklı oylama davranışları ortaya çıksa bile Millet İttifakı ile HDP arasında gayri resmi olarak kurulmuş olan 'Demokrasi Cephesi'nin yara alması çok muhtemel görünmüyor. Ayrıca panik içinde alelacele karar verilen fezleke hamlesinin, AKP’nin terör örgütü PKK ile gizlice masaya oturduğu, polisi karakollara, askeri kışlalara hapsettiği, yargıyı da çadır mahkemelerine mahkûm ettiği dönemi anımsatması ve inandırıcılığını yok etmesi açısından, hiç de Cumhur İttifakı’nın lehine bir etki yarattığı söylenemez." düşüncesini dile getirdi.

Kongar şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunlara ek olarak, ırkçı, milliyetçi, dinci, mezhepçi söylemler ve kışkırtmacı eylemler, sonuç olarak Türkiye’de Demokratik Rejimi yok etmiş olduğu için seçmenin artık kışkırtıcı, düşmanlaştırıcı eylem ve söylemlerden bıkkınlığı, demagojik siyasal söylemlere kapılmasının önündeki en önemli engeldir. Bazı parti yöneticilerinin “Dosyaların muhteviyatına bakacağız” söylemi de bu çerçevede bir anlam ifade etmemektedir; çünkü dosyaları değerlendirecek olan yargı da iktidarın emrine girmiş görünümdedir. Sonuç olarak 'Fezlekeler hamlesi, hukuk maskesiyle gizlenmiş çirkin bir siyaset oyunudur!"