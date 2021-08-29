Cumhuriyet yazarı Kongar: Demirtaş ve Osman Kavala, AİHM’nin bütün kararlarına karşın hâlâ hapiste tutulmakta, yargıya güven yok olmakta

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın AİHM kararlarına rağmen hâlâ hapiste olduklarını hatırlatarak, "Yargıya güven yok olmakta" yorumunu yaptı.

Kongar yazısında, "Bugün... Yapılmayan, olmayan bir darbe konusunda mahkûm edilmiş olan emekli generallerin mahkûm edilerek hapse atılmış olması... Hem 'Adil Yargılama' hem de 'Yaşlılık' konularını yeniden tartışmaya açmıştır. Bu arada... Cumhuriyet Gazetesi mensupları davası Yargıtay’da beklemekte... Bazı gazeteciler, gazetecilik yaptıkları için yargılanmakta, bazıları hapiste tutulmakta... KHK’lilerin hakları hâlâ gerekli hızla, gerekli yargı süreçlerinden geçirilerek yeterince irdelenmemekte ve hatta yargının verdiği beraat kararları uygulanmamakta... Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala, AİHM’nin bütün kararlarına karşın hâlâ hapiste tutulmakta... Medya üzerinde, RTÜK ve BİK gibi idari kuruluşların cezalarına ek olarak mahkemeler aracılığıyla verilen yasak ve ceza kararları da tam bir baskı ortamı yaratmakta... Birinci Silivri Trajedisi zamanında görülen ve “Kumpas” oldukları açıkça ortaya konulduktan sonra beraatla sonuçlanan bazı davaların yeniden açılacağı haberleri ortalıkta dolaşmakta... Bütün bu nedenlerle yargıya güven yok olmaktadır. Elbette bu sürecin altındaki Temel neden: Parlamenter Demokrasiyi ortadan kaldırarak bütün devleti yani yürütmeyi, yasamayı ve yargıyı tek kişiye bağımlı kılan “ŞAHSIM DEVLETİ” düzeni ve ona alet olanlardır." ifadesini kullandı.