Cumhuriyet yazarı İnce: AKP’nin 'davamız' dediği şey, Cumhuriyeti her türlü yolu kullanarak teokratik bir İslami devlete dönüştürmek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, "AKP’nin “davamız” dediği şey, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyeti, her türlü yolu kullanarak teokratik bir İslami devlete dönüştürmek. Bu artık gizlenemeyecek kadar belli" düşüncesini dile getirdi.

İnce, "AKP Genel Başkanı geniş ve sınırsız “ufuk”tan söz eder. Ona göre bu ufuk sadece kendilerinde vardır. Yönetimde bulundukları 19 yıl, böyle ufka, imgelem gücüne ve akıl yapısına sahip olmadıklarını kanıtladı. İslam şeriatını kendilerini kılavuz yapanların aklı ve zekâsı 1400 yıl öncesinin dogma mantığının esareti altındadır" ifadelerini kullandı.

İnce, şöyle devam etti:

"AKP’nin normal bir siyasal parti olmadığını çok yazdım. Normal partiler seçim sonunda iktidara gelirler ve ufak tefek değişiklerle mevcut bürokrasi ile çalışırlar. AKP’nin böyle bir parti olmadığı artık iyice ortaya çıktı. AKP’nin “davamız” dediği şey, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyeti, her türlü yolu kullanarak teokratik bir İslami devlete dönüştürmek. Bu artık gizlenemeyecek kadar belli. Bu uğurda yasadışı tarikatlarla ve mafya ile işbirliği yapabileceğini de artık kanıtladı. Anayasasız ve yasasız tek adam rejiminin adı nedir? İktidarda kalmak için her şeyi deneyebilecek bir rejim... "

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