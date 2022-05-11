Cumhuriyet yazarı: İmamoğlu tepkilere kızmak yerine anlamalıydı; basın danışmanları, kazalara düşülmesin diye var

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Karadeniz gezisi ve gezide çektirilen gazeteci fotoğrafı tartışma yaratan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin süreci yanlış yönettiğini savundu.

Mollaveisoğlu, yazısında "Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinden basına yansıyan o fotoğrafı konuştu Türkiye… Başkanın eleştirilere 'haklısınız' demesi bile yeterliydi… Toplum, yarattığı büyük umut için İmamoğlu’na sınırsız bir kredi açmıştı. Ancak süreç yanlış yönetildi…" dedi.

Mollaveisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim gördüğüm, talihsiz, yanlış anlaşılmaya açık açıklamalarla beslenen bu kazayı, kimileri haklı olarak eleştirirken kimileri de bunu siyasi bir fırsat olarak gördü.

Ağır eleştiri yağmuru peşi sıra geldi… Oysa; İmamoğlu belediye başkanlığı ile ilgili bir hata yapmadı… Yolsuzluk yapmadı, hizmetleri ile ilgili bir yanlışa imza atmadı… Tersine başkanlığı sürecinde oylarını artırdı… İmamoğlu evin içinde yani kendi seçmen tabanında büyük bir iletişim kazası ile sarsıldı…

Tekrar edelim, İmamoğlu gösterilen tepkiye kızmak yerine anlamalıydı. Nihayet bunu görerek özür diledi. Basın danışmanları ve dostlar, siyasetçiler bu zor kazalara düşmesin diye varlar. Yani: Atılan adımların yapılan açıklamaların sonucunu önceden sezip lideri uyarmak için…"

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