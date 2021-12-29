Cumhuriyet yazarı: Erdoğan kendisini iki kere yenen İmamoğlu’nu unutamıyor

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, "Benim gördüğüm şu: Erdoğan kendisini iki kere yenen İmamoğlu’nu unutamıyor…" yorumunu yaptı.

Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye özel teftiş başlatması sonrası, "İstanbul seçimlerinde hukuku guguk yapıp İmamoğlu’nun kazandığı seçimi iptal ettiler… Ne oldu? 800 bin oy farkı ile seçmen yapılan haksızlığa karşılık verdi… Yine bel altı, hukuksuz, ağır itham, zorlama iddialar ve kurgu ile Ekrem İmamoğlu’na haksızlık yapılıyor. Saray bu senaryoda da dürüstlüğün, hakikatin, vicdanın ve seçmenin sağduyusunun duvarına çarpacak. Her çarpışmada Erdoğan kaybederken İmamoğlu büyüyecek…" ifadelerini kullandı.

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