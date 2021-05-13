Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Merkez Bankası üst yönetiminin sağduyuyu kaybetmeye başladığı konuşuluyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, ekonomik gidişatın önündeki en önemli riskin "kötü yönetim" olduğunu belirterek, "AKP iktidarının son aylarda sürekli hatalar yaptığı, ekonomide alınan kararların sürekli değiştiği, iktidarın yönetim zaaflarının giderek daha görünür olmaya başladığı, herkes tarafından kabul ediliyor. Bu kapsamda piyasaların beklediği en önemli yönetim hataları, “piyasaya aykırı kararların devam etmesi” olarak genelleştirilip özetlenebilir." diye yazdı.

Merkez Bankası'nın son faiz kararını açıkladığı metinde "sıkı paranın devamı" ifadesini kaldırmasının piyasaları tedirgin ettiğine işaret eden Erdal Sağlam, "Merkez Bankası geçen hafta ortası yayımladığı PPK raporunda ise “sıkı paranın devam edeceği” ibarelerini kullanınca, bankadaki yönetim zafiyetlerinin sürdüğü bir kez daha ortaya çıktı. Başkan Kavcıoğlu’nun hâlâ koltuğa alışamadığı, altında yer alan Merkez Bankası üst yönetiminin de artık sağduyuyu kaybetmeye başladığı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

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