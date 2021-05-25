Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: İktidarın kendi bekalarını sürdürmek için şaibeli yöntemleri başvurmasının, ülkenin bekasını tehlikeye soktuğu ne zaman görülecek?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, siyasi iktidarların ülke çıkarlarını bir kenara bırakıp, sürekli siyasi ve ekonomik aflara başvurduğunu belirterek, "Sonuçta da hem devlete olan güven kayboluyor hem de dürüst ve namuslu, kurallara uyan vatandaşlar ile mükellefler cezalandırılmış oluyor.

Daha geçen yıl vergi affı çıkaran hükümet, yine bir affa hazırlanıyor. Bu kez içinde matrah artırımı, sicil affı gibi daha kapsamlı maddelerin bulunduğu bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Görüştüğüm uzmanlar, gündeme getirilen teklif için ilgili taraflardan görüş alınmadığını söylüyorlar." diye yazdı.

Çıkarılan aflarla, kimsenin "kurallara uyan vatandaş cezalandırılmış oluyor" diye düşünmediğine vurgu yapan Erdal Sağlam, "İktidarların Soğuk Savaş dönemi kurulan mekanizmayı temizlemek yerine bunu kullanmayı seçip kendi bekalarını sürdürmek için şaibeli yöntemlere başvurmaları ve sürekli çıkardıkları aflarla iktidarlarını sürdürmeye çalışmalarının ülkenin bekasını tehlikeye soktuğu, acaba ne zaman görülecek?" ifadelerini kullandı.

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