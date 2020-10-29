Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Dolar 8.3 TL'ye geldi, hâlâ "şaka" sanıyorlar

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, dolar kurunun 8,32'yi aştığını, 3 ay önce açıklanan 2020 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 30 sapmayla yüzde 12,1'e çıktığını belirterek, "Merkez Bankası Başkanı konuştu. Başkan, kurlardaki seyir sorulduğunda kurların birçok faktörden etkilendiğini, Merkez Bankası’nın finansal istikrar ve fiyat istikrarı açsından konuya yaklaştığını, döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedeflerinin olmadığını söylemiş. Madem öyle, 120 milyar dolarlık rezervi niçin erittiniz? Enflasyonun kurlar ve gıda fiyatları nedeniyle arttığından, yüzde 20 kur geçişkenliğinden söz eden de aynı kişi." diye yazdı.

Piyasaların panikte olmasına karşın, ekonomi yönetiminin işin ciddiyetini kavrayamadıkları yönünde açıklamalar yaptıklarına işaret eden Sağlam, "Hazine ve Maliye Bakanı’nın yabancılarla yaptığı telekonferansta ekonomik durumun iyi olduğunu anlatıp “Türkiye’ye yeni bir yatırım dalgası geliyor” sözlerinin ardından 8 TL’yi aşan dolar kuru, dün de Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamasından sonra 8.3 TL’yi geçti. Ekonomi için iki önemli otoritenin açıklamalarının hemen ardından piyasalarda yeni bir bozulma dalgası yaşanmasına rağmen, açıklamaların devam etmesi ise önümüzdeki dönem için ekonomik istikrar açısından iyice korkutucu oluyor." ifadelerini kullandı.

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