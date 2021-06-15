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Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Brüt rezervler 100 milyar dolara çıkmış gözükse de asıl bakılan net rezervleriniz eksi 50 milyar dolar düzeyinde

15 Haziran 2021 08:17

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, erittiği döviz rezervleriyle ekonomiyi kırılgan hale getiren iktidarın, kâğıt üstünde rezervleri yüksek gösterme çabasını devam ettirdiğini, Çin'le yapılan 6 milyar dolarlık SWAP hacmiyle Türkiye ekonomisinin itibarını artırmayı beklediğini ifade etti.

Uluslararası itibarı belirleyen, brüt rezervler değil, kullanılabilecek net rezervler olduğuna dikkat çeken Sağlam, "Swapların kâğıt üstünde brüt rezervleri büyük göstermesi pratikte işe yaramıyor. Brüt rezervler 100 milyar dolara çıkmış gözükse de asıl bakılan net rezervleriniz eksi 50 milyar dolar düzeyinde.

Türkiye’nin itibarını belirleyen net rezervlerinizi ise bu yaklaşımla, uyguladığınız mevcut politikalarla artırma imkânınız pek görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin asıl probleminin, döviz rezervlerini gereksiz biçimde eriten kötü yönetim olduğunu savunan Erdal Sağlam, "Rasyonel yönetime geçmeden, radikal reformlar yapacak bir iktidar gelmeden Türkiye ekonomisinin algısının kalıcı olarak düzeltilebilmesi artık mümkün değil." diye yazdı.

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