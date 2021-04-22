Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam: Belli ki Erdoğan özellikle ekonomiyle ilgili bakanları ve bürokratları atarken damadı Berat Albayrak'a danışıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kabine değişikliğinde Berat Albayrak'ın etkisinin görüldüğünü belirterek, "Özellikle kendisine çok yakın bir isim olan Mehmet Muş’un Ticaret Bakanlığı’na getirilmesiyle, Albayrak’ı ekonomi yönetiminde neredeyse tümüyle söz sahibi konuma getirdi. Merkez Bankası ve Ziraat Bankası atamalarıyla bürokraside ne kadar etkili olduğunu ispatlayan Albayrak’ın önündeki tek engel, şimdilik, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan olarak gözüküyor." diye yazdı.

Erdoğan'ın özellikle ekonomiyle ilgili bakanları ve bürokratları atarken Berat Albayrak'a danıştığını savunan Erdal Sağlam, "Danışmanın ötesinde görüşlerini uygulamaya koyuyor. Bir ara uzaklaşmış gözükseler de Albayrak’la artık çok yakın temasta olduğu, bu atamalarla ispatlandı." ifadelerini kullandı.

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