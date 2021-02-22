Cumhuriyet yazarı Bursalı: Saray, Rusya ve İran ile sürdürdüğü anlaşmayı bırakıp ABD ile Suriye’nin parçalanması üzerinde anlaşabilir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "Saray, ABD ile uzlaşı arıyor, 'Ortak çıkarlarımız çok, ABD ile anlaşabiliriz' demeci, aslında sıkışmışlığın dışa vurumu. Şu aşamada başka çaresi yok. Saray, Suriye’de aslında tam saf değiştirebilir. Rusya ve İran ile sürdürdüğü anlaşmayı bırakıp ABD ile Suriye’nin parçalanması üzerinde anlaşabilir." görüşünü savundu.

Bursalı yazısında, "Saray, ABD’nin Suriye’deki varlığını giderek inşa etmesine, orada silahlanmasına bakarak 'Buradan asla çıkmazlar, eninde sonunda bir PKK yapılanmasını gerçekleştirecekler, buna engel olabilmemiz mümkün değil. Bu durumda, bizim de Suriye’de bulunduğumuz bölgede kalıcılığımız sağlanırsa ABD ile uzlaşı olabilir.' Bir 'sen de kazan ben de kazanayım' politikası. Saray bunu kabul ettirebilir mi Türkiye’ye, mesele burada. Yoksa yıllardır bu alışverişi ve anlaşma olasılığını el altında tutuyor. ABD ile aranan uzlaşının bunu da içerdiğini seziyorum." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı yazısında şunları kaydetti:

"Suriye’nin bu şekilde parçalanması ülkemiz adına felaketler doğuracak potansiyelleri beraberinde getirecek.Birincisi Suriye’nin ebedi düşmanlığı.. İkincisi Rusya ve İran ile uzun süreli düşmanlık.. Üçüncüsü, bugüne kadar savaştığın PKK ile bu kez yeni bir düzlemde uzun süreli sorunlar. Dördüncüsü, ABD’nin Rusya ve Ortadoğu politikasının tam aleti olmak ve bağımsız kimliğini yitirmek. Beşincisi, tüm bu politikaların Türkiye’yi sokacağı uluslararası zorluklar. Peki, Saray, alternatif olarak seçimlere doğru başka bir seçenek düşünür mü?"