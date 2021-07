Cumhuriyet yazarı Bursalı: Peker’in açıkladığı vurgun dünyasıdır Marmara’yı bir cesede dönüştüren!

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorunu ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in her hafta yayınladığı videolara ilişkin olarak "Peker’in açıkladığı vurgun dünyasıdır Marmara’yı bir cesede dönüştüren!" dedi.

Bursalı, "Marmara’da patlayan lağımla, Peker’in patlattığı lağım arasında bir ilişki yok mu sanırsınız? Her ikisinin de hemen hemen aynı zaman dilimine denk gelmesi, bir ilahi olay değil, her ikisi de birikim sonucu. Peker’i patlatan şey her neyse, Marmara’yı da patlatan odur. Peker’in açıkladığı vurgun dünyasıdır Marmara’yı bir cesede dönüştüren!" düşüncesini dile getirdi.

Bursalı, "Bu fosseptik çukuru içinde kalem oynatanlar, Peker’i yabancı ülkelerin ajanlığıyla suçlayarak çukuru kurtarabileceklerini sanıyor. Temiz bir toplum...Temiz bir siyaset... Tüm yolsuzlukları, vurgunları dillendirecek etkin bir muhalefet... Hadi ne duruyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

