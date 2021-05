Cumhuriyet yazarı Bursalı: Milletvekilinin bile düşüncelerini açıklayamadığı bir rejim yarattılar

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak, “Milletvekilinin bile düşüncelerini açıklayamadığı bir rejim yarattılar” düşüncesini dile getirdi.

Bursalı yazısında, “Bir yandan sözde ve güya 'demokrat' görüneceksin, öte yandan ise 2017 yılında bir habere gönderme yaparak barıştan başka çare yok biçiminde bir görüş paylaşımı yapan milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu’nu mahkûm ettirecek ve onun milletvekilliğini elinden alacaksın. Sanki milletvekilliğini iktidarın kendisi vermiş gibi. Millet iradesi geçerli değil; Saray’ın iradesinin, isteğinin, politikasının hemen her şeyin, anayasanın, adaletin, hukukun üstünde olduğu bir rejim içinde yaşadığımızı zorla kabul ettirme peşinde koşan bir rejim. Millet, ülke deli gömleği giymeyecek. Terör propagandası gibi, hemen herkesi, her sözü, her cümleyi, her konuşmayı, her eylemi terörün içine sokacak /suçlayacak bir madde ile ülkenin canına okuyorlar. Milletvekilinin bile düşüncelerini açıklayamadığı bir rejim yarattılar Anayasa ihlali, yasa ihlali, Meclis’in hak ve hukukunun itibarının ihlali. Türkiye olağanüstü bir keyfi yönetim altında." görüşünü savundu.