Cumhuriyet yazarı Bursalı: 'Kötülük ikonu', iktidara, 'İşin seçimlere varmasını beklemeyin, kapatın CHP’yi, atın Kılıçdaroğlu’nu içeri, işi bitirin' diyor

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, "Bir bakmışsınız CHP kapatılmış veya seçime girmesi yasaklanmış olabilir" diyen Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın sözlerini analiz etti.

Barlas'ı "kötülük ikonu" olarak nitelendiren Bursalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 'Kötülük İkonu', 'RTE’yi yedirtmem' diyor ya, başka bir açıklamasında... Tam da milletin AKP’yi alaşağı etmeye ve RTE’ye paydos demeye hazırlandığı bir süreç içinde, millete diyor ki 'Sana bu iktidarı, liderimi yedirtmem'. Çünkü iktidarı yiyecek olan Millet, 2023 seçimlerinde oyu ile. Kötülük İkonu, koalisyon iktidarına, 'İşin seçimlere varmasını beklemeyin, yoksa, bu millet sizi yer' diyor. Bunun için şimdiden bir darbe ile bunu önleyin diyor. Kapatın CHP’yi atın Kılıçdaroğlu’nu içeri, bu işi bitirin.

Ortalık karışırsa da zaten askerin, polisin, kurduğun paramiliter vakıfların, SADAT gibi örgütlerin var. Her türlü isyanı, 'demokratik düzeni yıkmaya kalkıştıkları' gerekçesini ileri sürerek kanla bastırırsın. Bu gerekçeni destekleyecek bir sürü satın alınmış gazetelerin ve kalemlerin ve TV’lerin var. Onları bugünler için beslemiyor musunuz! Zaten iş olağanüstü hal ilan etmeye varır. Seçimler de ertelenir, artık hangi tarihe... Pardon, zaten milletin ağzında da bu tür gelişmelerin yaşanabileceğine ilişkin komplo teorileri yok mu? Kötülük İkonu, bu teoriyi gerçekleştirmeye çağırıyor iktidarı!" ifadelerini kullandı.

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